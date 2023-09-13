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НовостиОбщество13 сентября 2023 8:24

Водный транспорт в Петербурге перевез более 100 тысяч пассажиров в 2023 году

Пассажиропоток вырос на 5%
Анастасия НУРАДИЛОВА
Водный транспорт пользовался популярностью у туристов и жителей города.

Водный транспорт пользовался популярностью у туристов и жителей города.

Фото: Олег ЗОЛОТО

В Петербурге водный транспорт перевез более 100 тысяч пассажиров с начала навигации. Теплоходы группы компании «Астра Марин» работали на 10 транспортных линиях по Неве, центральным рекам и каналам. Пассажиропоток оказался на пять процентов выше, чем в прошлом году.

- В систему водных транспортных маршрутов «Астра Марин» входят линии Hop-on Hop-off по рекам и каналам Петербурга, две паромные переправы по Неве в центре и на севере города, а также два трансфера, соединяющих Васильевский остров с Крейсером «Аврора» и Крестовским островом, - рассказали в пресс-службе компании.

Самой большой популярностью пользовался маршрут паромной переправы между Петропавловской крепостью и Адмиралтейством. Кроме этого, в 2023 году жителей и гостей города порадовали новые маршруты: от Крестовского острова до Парка 300-летия, и от Васильевского острова к крейсеру «Аврора» и «Крестовскому острову».