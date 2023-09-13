Петербуржец украл у любимой ювелирку на 1 миллион рублей ради обедневшего друга

Мужчина украл ювелирку у возлюбленной и получил 4 года колонии. Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Петербуржец обокрал сожительницу, но, по его словам, сделал это из лучших побуждений. Мужчина хотел помочь другу, который оказался в сложной жизненной ситуации. Он попросил у возлюбленной в долг миллион рублей, но та отказала. Тогда мужчине пришлось пойти на хитрость. Он украл у сожительницы часть ювелирных украшений и сдал их в ломбард. Но потом пришло время оплачивать проценты, а денег на это у мужчины не оказалось. Тогда он повторил уже знакомую схему: украл оставшуюся часть украшений и заложил.

- Всего за сданные ювелирные изделия получил около 400 000 рублей, часть из которых отправил своему другу, а из оставшейся части выплачивал проценты, - пояснили в объединенной пресс-службе судов Петербурга.

Все шло по плану: и другу помог, и с любимой отношения сохранил. Только вот в один день сожительница поинтересовалась, куда делись украшения. Мужчина честно во всем признался, но уйти от правосудия ему это не помогло. У дома его дожидались сотрудники полиции. Мужчина написал явку с повинной, но вину не признал. Да, взял украшения, но хотел вернуть, ведь у них с любимой семья. Суд назначил наказание в виде лишения свободы на 4 года.