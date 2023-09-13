У малышки были синяки: Ребенка отобрали у пьяных дерущихся родителей в Петербурге

Девочку отдали врачам скорой помощи. Фото: vk.com/dorinspb

В Петербурге сотрудники полиции разнимали драку двух возлюбленных. Мужчина и женщина были сильно пьяны, а вместе с ними там была маленькая девочка. Все произошло около девяти часов вечера 13 сентября. Об этом сообщает паблик «Дорожный инспектор» во ВКонтакте.

- Когда приехали полицейские, то градус алкоагрессии меньше не стал. Нетрезвый мужчина и женщина принялись оскорбляться сотрудников, и угрожать проблемами по службе. Пока винтили неадекватную парочку и оформляли, малышка спала на руках у сотрудницы ППСП, - говорится в сообщении.

Перед приездом полицейских буйный мужчина напал на прохожего, который хотел разнять их драку с женщиной. Он разорвал на незнакомце одежду и несколько раз ударил его по голове. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела по статье о побоях.

Девочку отдали врачам скорой помощи, потому что на теле ребенка были синяки.