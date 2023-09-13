Петербуржец собрал семь пакетов грибов в лесу Карелии

Петербуржец поделился уловом в соцсетях. Фото: vk.com/grib_spb

Мужчина из Петербурга 10 сентября отправился в Карелию на поиск грибов. Своим уловом из леса республики он поделился в паблике «Грибы и грибники СПб». В основном, любителю тихой охоты попадались лисички, красные, белые и подберезовики.

- Грибов очень много, особенно много красных и подберезовиков, которые, кстати, совсем не червивые в этом году, - написал грибник.

Из леса Карелии петербуржец уехал с одним пакетом подберезовиков, одним пакетом белых, четырьмя пакетами красных. Лисичек удалось собрать всего половину пакета. Но улова все равно точно хватит надолго.

- Честно говоря, столько грибов в лесу никогда не видел, красные вообще везде почти были. Всем удачной охоты и плодотворного сбора! – пожелал коллегам мужчина.