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НовостиПроисшествия13 сентября 2023 11:22

Школы в Гатчине закрыли из-за подозрительного мужчины в противогазе и с ружьем

Из-за подозрительного мужчины в противогазе и с ружьем в Гатчине закрыли школы и детсады
Анастасия НУРАДИЛОВА
В городе дежурит Росгвардия и полиция.

В городе дежурит Росгвардия и полиция.

Фото: Олег ЗОЛОТО

В Гатчине закрыли некоторые школы и детские сады из-за подозрительного мужчины, который гуляет по городу в противогазе и с ружьем в руках. Его заметили местные жители. На улицах дежурят сотрудники органов правопорядка, которые ищут мужчину. Об этом 13 сентября сообщает Online47.

- Какое-то время назад поступило сообщение о том, что жители заметили там человека, у которого якобы в руках было огнестрельное оружие. Максимально там сейчас сконцентрированы средства органов правопорядка, - заявил вице-губернатор Ленобласти по безопасности Михаил Ильин.

Сотрудники полиции и Росгвардии патрулируют город. Местных жителей попросили обращаться в экстренные службы, если они заметят подозрительного человека с оружием.