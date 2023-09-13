Количество жалоб на работу ливневой канализации в Петербурге снизилось на 34,5%

В Петербурге стало меньше жалоб на работу ливневок. Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

В Петербурге продолжаются работы по улучшению ливневых канализаций. Модернизация водостоков началась в 2019 году по поручению Александра Беглова. Из 17 выявленных проблемных адресов на девяти уже закончены работы по улучшению ливневок. Работы дают свои плоды: за лето 2023 года петербуржцы обратились с жалобами на канализацию 479 раз, а в 2022 году на треть больше.

Для достижения результатов были приняты определенные меры: подготовка к выпадению осадков сверх нормы, круглосуточное дежурство бригад, особый контроль проблемных территорий.

- Канализационные сети в городе проектируют, исходя из максимальной пропускной способности трубопровода при интенсивности выпадающих осадков не выше 7,2 миллиметра за 20 минут. При выпадении сверхрасчетных осадков возникают локальные подтопления территорий, вода на которых через 20-30 минут после окончания дождя полностью сходит – система водоотведения забирает весь объем дождя, - напомнили в пресс-службе комитета по энергетике Петербурга.