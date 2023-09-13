Детский сад на 240 мест достроят на Ржевке к 2024 году

Детский сад достроят к следующему году. Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

На Ржевке планируют построить детский сад на 240 мест. Посещать дошкольное учреждение смогут 10 групп детей. Здание детсада появится рядом с жилищным комплексом «ЛСР. Ржевский парк». Об этом сообщает пресс-служба компании-застройщика.

- Проектом предусмотрена вся необходимая инфраструктура для развития и воспитания малышей: места для игр и отдыха, музыкальный и спортивный залы, столовая, кабинеты логопеда и психолога, а также помещения для занятия творчеством. В игровых комнатах оборудуют теплые полы, а на первом этаже – колясочную, - говорится в сообщении.

В компании пообещали, что детский сад будет готов в конце 2024 года, к моменту сдачи первой очереди ЖК. Для жителей там построят всего девять дошкольных учреждений и четыре – общеобразовательных. Отличительная особенность жилищного комплекса – лесной массив площадью более 1700 гектар, который будет окружать дома.