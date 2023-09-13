Камера на трамвайных путях в Петербурге за месяц зафиксировала 1,5 тысячи нарушений ПДД

Умная камера фотофиксации поймала 1,5 тысячи нарушителей на трамвайных путях в Петербурге. Фото: комитет по транспорту Петербурга

В Петербурге в начале августа появилась камера фиксации нарушений на пересечении улицы Гидротехников и Политехнической. Как раз в месте, где проходит трасса маршрута № 55. За месяц работы камера зафиксировала 1500 тысячи нарушений ПДД. Среди них: выезд за стоп-линию, движение на запрещающий сигнал светофора, превышение скорости.

Всего камера фиксирует четыре вида нарушений. За месяц камера не зарегистрировала только одно из них: движение с нарушением дорожных знаков и разметки.

- Каждое нарушение автоматически фиксируется, а информация о нем вместе с фотоматериалами сразу направляется в Центр автоматизированной фиксации административных правонарушений в области дорожного движения ГИБДД ГУ МВД России по г. Санкт-Петербургу и Ленинградской области, - пояснили в пресс-службе комитета по транспорту.

Трамвайный маршрут № 55 является скоростным, поэтому его выбрали в качестве места для размещения первой камеры фиксации нарушений.