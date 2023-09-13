Мужчина скинул в воду инспектора в Петербурге из-за требований остановить лодку

Мужчина скинул в лодку инспектора в ответ на замечание. Фото: Комитет по природопользованию СПб

Мужчина может стать фигурантом уголовного дела из-за своего поступка. Вместе с женщиной он катался на моторной лодке в заказнике «Сестрорецкое болото». Такой транспорт запрещен на водоеме, поэтому инспекторы попросили заглушить лодку, но нарушитель ослушался.

- Нарушитель и его спутница добровольно не признали вину, угрожали инспекторам и пытались скрыться. Попытки остановить противоправное движение обернулись для инспекторов дополнительными сложностями, - рассказали в комитете по природопользованию, охране окружающей среды и обеспечению экологической безопасности.

Специалист попытался остановить движение лодки и отсоединить клеммы аккумулятора. В ответ на это нарушитель скинул мужчину с головой в воду. На место приехали сотрудники полиции, но хулиганы продолжали вести себя агрессивно. Теперь решается вопрос о возбуждении уголовного дела, хотя изначально пара могла отделаться лишь штрафом в 3-4 тысячи рублей.