«Снимал видео по мотивам игры»: Стало известно, почему мужчина гулял по Гатчине в противогазе и с ружьем

Мужчина напугал весь город. Фото: СОЦСЕТИ

Мужчина, который заставил волноваться всю Гатчину, объяснил сотрудникам полиции, почему ходил по городу в противогазе и с пневматическим ружьем. Оказалось, что местный житель просто снимал видеоролик по мотивам известной компьютерной игры. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти.

- Полицейским 47-летний местный житель пояснил, что снимал ролик для социальной сети по мотивам популярной компьютерной игры и использовал для этого собственную экипировку и пневматическое ружье, - говорится в сообщении регионального ведомства.

В квартире мужчины нашли два пневматических пистолета, помимо ружья, которое было у него с собой.

Напомним, сообщение о подозрительном человеке поступило правоохранительным органам около 9:30 часов утра. С этого времени в городе дежурили полицейские и Росгвардия. Некоторые школы и детсады закрыли, а дети прятались под партами, пока странного человека не поймали.