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НовостиПроисшествия13 сентября 2023 15:27

Имущество экс-главы таможни Выборга могут передать государству из-за дела о взятках

Имущество экс-начальника Выборгской таможни в 50 миллионов могут передать государству из-за подозрений во взяточничестве
Элеонора КУРЮМОВА
Имущество экс-главы таможни Выборга могут передать государству из-за дела о взятках.

Имущество экс-главы таможни Выборга могут передать государству из-за дела о взятках.

Фото: Олег ЗОЛОТО

Сотрудники Северо-Западной транспортной прокуратуры потребовали передать государству имущество бывшего начальника отдела Выборгской таможни. У экс-главы ведомства провели проверку и нашли пять дорогостоящих объектов недвижимости в Ленобласти и Петербурге, а также два автомобиля. Специалисты оценили их стоимость свыше 50 миллионово рублей. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

– Северо-Западная транспортная прокуратура проверила исполнение законодательства о противодействии коррупции и установила, что бывший начальник отдела владеет крупным имуществом, законность которого подтвердить не может, – уточнили в пресс-службе ведомства.

Из-за этого прокурор направил в Выборгский городской суд Ленобласти иск, в котором потребовал обратить в доход государства пять объектов недвижимости и два автомобиля. Рассмотрение иска находится на личном контроле.