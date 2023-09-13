Имущество экс-главы таможни Выборга могут передать государству из-за дела о взятках. Фото: Олег ЗОЛОТО

Сотрудники Северо-Западной транспортной прокуратуры потребовали передать государству имущество бывшего начальника отдела Выборгской таможни. У экс-главы ведомства провели проверку и нашли пять дорогостоящих объектов недвижимости в Ленобласти и Петербурге, а также два автомобиля. Специалисты оценили их стоимость свыше 50 миллионово рублей. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

– Северо-Западная транспортная прокуратура проверила исполнение законодательства о противодействии коррупции и установила, что бывший начальник отдела владеет крупным имуществом, законность которого подтвердить не может, – уточнили в пресс-службе ведомства.

Из-за этого прокурор направил в Выборгский городской суд Ленобласти иск, в котором потребовал обратить в доход государства пять объектов недвижимости и два автомобиля. Рассмотрение иска находится на личном контроле.