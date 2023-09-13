«Желтый» уровень опасности объявили в Петербурге из-за ветра 14 сентября. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В Петербурге объявили «желтый» уровень опасности из-за погодных условий. Вводится он с девяти часов утра и до девяти часов вечера 14 сентября из-за сильного ветра. По инфopмaции Росгидрометцентра, на территории Северной столицы в это время также ожидают мощные ливни. Об этом сообщили в пресс-службе Смольного.

– Прогнозируются порывы ветра до 15 метров в прибрежных районах города. Кроме того, на Петербург надвигаются дожди, которые местами превратятся в ливни, – уточнили в пресс-службе городского правительства.

Власти Северной столицы вновь напомнили, что «желтый» обозначает второй уровень, подразумевающий потенциально опасную погоду. В Смольном попросили водителей города на Неве соблюдать осторожность, а также по возможности вообще воздержаться от использования автомобилей из-за повышенного риска аварий. Соблюдать аналогичные меры порекомендовали и пешеходам.