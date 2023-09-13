20-летнего внука задержали в Петербурге по подозрению в жестоком убийстве дедушки. Фото: Артем КИЛЬКИН

В Петербурге задержали 20-летнего парня, подозреваемого в жестоком убийстве собственного 68-летнего дедушки. Следователи Выборгского района возбудили на молодого человека уголовное дело по статье 105 УК РФ. Об этом сообщили в пресс-службе СК РФ по Петербургу и Ленобласти.

– Во время оперативно-розыскных мероприятий вместе с сотрудниками регионального управления МВД местного жителя задержали. Сейчас правоохранители решают вопрос об избрании меры пресечения и предъявлении обвинения, – уточнили в пресс-службе ведомства.

Следователи считают, что накануне ночью парень находился в квартире одного из домов на улице Староорловской. Во время внезапной ссоры с родственником, он начал колотить его. Потом ему под руки попалась киянка, который он и добил пенсионера. От полученных травм пожилой мужчина скончался на месте происшествия. Сейчас следователи вместе с судмедэкспертами осматривают квартиру и выясняют все обстоятельства случившегося.