Цены на потребительские товары в Ленобласти за месяц выросли на 0,24%. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Стоимость потребительских товаров и услуг за месяц увеличилась на 0,24 процента в Ленобласти. Притом за первые девять месяцев в регионе отметили рост на 3,61 процента. Об этом сообщили специалисты Петростата.

– К концу лета овощная продукция существенно подешевела: цены снизились в среднем на 5,3 процента. Доступнее всего оказался картофель и капуста – на 26,6 и 26 процентов, – уточнили аналитики организации.

Подорожали в области мясо, рыба, сахар-песок и даже некоторые виды круп. Стоимость минимальной продуктовой корзины на месяц составила 6400,98 рубля. Этот показатель оказался на целых четыре процента меньше, чем в июле 2023 года.

К слову, болеть местным жителям лучше не стоит. В Ленобласти увеличились на 6,4 процента цены на отечественный аспирин. Выросла стоимость также термометров, активированного угля и даже перекиси водорода. Зато доступнее стали аскорбинки и парацетамол.