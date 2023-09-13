Индекс промышленного производства в Петербурге составил 108,2% в 2023 году. Фото: t.me/k_soloveichik

Вице-губернатор Кирилл Соловейчик заявил, что Петербург стал в 2023 году одним из лидеров России по объемам производства. Он уточнил, что индекс промышленности за первые семь месяцев составил 108,2 процента. В городе также к сентябрю увеличилось число предприятий. Об этом чиновник сообщил в своем телеграм-канале.

– Часть ниш освободилась после ухода иностранных компаний. Теперь петербургские предприятия могут расширить свое присутствие на рынке. Поэтому мы планируем значительно расширить спектр поддержки фирм, – рассказал вице-губернатор.

Он заявил, что власти возместят часть затрат на аренду жилья для сотрудников, введут кэшбэк по лизинговым платежам, компенсируют долю расходов на промышленную ипотеку и субсидирую малым предприятиям переподготовку кадров.

В городе продолжат решать вопрос кадрового дефицита.