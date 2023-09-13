В Петербург запустят первые рейсы из Абу-Даби. Фото: Олег ЗОЛОТО

Авиакомпания Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ) Etihad Airways запустит первые рейсы из Абу-Даби в Петербург. Первый самолет в «Пулково» вылетит уже 29 октября. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на руководителя представительства Etihad Airways в России.

– С конца октября запустим первые авиарейсы между Петербургом и столицей ОАЭ Абу-Даби. Железные птицы в новом направлении будут летать три раза в неделю в обе стороны: по средам, пятницам и воскресеньям, – цитирует издание главу представительства Наталью Горюнову.

Еще недавно единственным российским направлением зарубежной компании оставалась Москва. Но теперь в фирме прорабатывают возможность открытия сообщения Абу-Даби с другими городами-миллионниками России.

До конца осени вылеты из Пулково будут осуществляться по дневному графику, в 12:10. Но с начала зимы расписание изменится на вечернее.