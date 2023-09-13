Спектакль «Холопы» Андрея Могучего станет главной премьерой БДТ Петербурга. Фото: Артем КИЛЬКИН

Большой драматический театр имени Георгия Товстоногова (БДТ) объявил о сборе труппы. На ней служители учреждения обсудили творческие планы на новый, 106-й сезон. Главным из них стал спектакль Андрея Могучего «Холопы». Его премьера состоится в декабре. Об этом сообщили в пресс-службе БДТ.

– Пьеса «Холопы» принадлежит Петру Гнедичу – известному драматургу конца XIX - начала XX века. Поставка включает в себя элементы исторической хроники, психологической мелодрамы и трагикомедии. Главную роль заняла заслуженная артистка России Марина Игнатова, – добавили в пресс-службе учреждения.

Кроме того, в планах театра на новый сезон еще несколько премьер: «Завирухи Шишова переулка» по мотивам книги главного художника БДТ Эдуарда Кочергина и спектакль «День числа Пи» Фамила Джавадова.

Выпускники мастерской Андрея Могучего и Юрия Погребничко – молодые режиссеры Арсений Мещеряков, Арсений Бехтерев и Александра Толстошева – поставят на основной сцене БДТ «Маленькие трагедии». Их посвятят 225-летию со дня рождения Александра Пушкина.