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НовостиЗвезды13 сентября 2023 18:33

Спектакль «Холопы» Андрея Могучего станет главной премьерой БДТ Петербурга

13 сентября состоялся сбор труппы
Элеонора КУРЮМОВА
Спектакль «Холопы» Андрея Могучего станет главной премьерой БДТ Петербурга.

Спектакль «Холопы» Андрея Могучего станет главной премьерой БДТ Петербурга.

Фото: Артем КИЛЬКИН

Большой драматический театр имени Георгия Товстоногова (БДТ) объявил о сборе труппы. На ней служители учреждения обсудили творческие планы на новый, 106-й сезон. Главным из них стал спектакль Андрея Могучего «Холопы». Его премьера состоится в декабре. Об этом сообщили в пресс-службе БДТ.

– Пьеса «Холопы» принадлежит Петру Гнедичу – известному драматургу конца XIX - начала XX века. Поставка включает в себя элементы исторической хроники, психологической мелодрамы и трагикомедии. Главную роль заняла заслуженная артистка России Марина Игнатова, – добавили в пресс-службе учреждения.

Кроме того, в планах театра на новый сезон еще несколько премьер: «Завирухи Шишова переулка» по мотивам книги главного художника БДТ Эдуарда Кочергина и спектакль «День числа Пи» Фамила Джавадова.

Выпускники мастерской Андрея Могучего и Юрия Погребничко – молодые режиссеры Арсений Мещеряков, Арсений Бехтерев и Александра Толстошева – поставят на основной сцене БДТ «Маленькие трагедии». Их посвятят 225-летию со дня рождения Александра Пушкина.