Спасатели освободили запутавшегося ветвях ястреба в Ленобласти. Фото: t.me/acclenobl

На пульт поисково-спасательного отряда города Лодейное Поле очевидец сообщил о попавшей в беду птице. Оказалось, что редкий представитель животного мира – ястреб-перепелятник – оказался в плену у густой кроны дерева. На подмогу пострадавшему выехали специалисты. Об этом рассказали сотрудники аварийно-спасательной службы.

– Птица застряла в ветках 20-метрового дерева в районе деревни Чегла Лодейнопольского района. Прибывшие на подмогу люди заставили ястреба еще больше разнервничаться, – рассказали спасатели.

Когда пернатого малыша все-таки вызволили, его передали егерю охотхозяйства. При проведение операции присутствовал и представитель комитета по охране, контролю и регулированию использования объектов животного мира региона.

Сам охотовед Сергей рассказал, что о пострадавшем животному ему сообщили местные. В бинокль он увидел, что птица висит на дереве вниз головой, а лапки застряли в ветвях. После этого мужчина незамедлительно позвонил в службу спасения.