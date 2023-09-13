Имущество крупного винзавода «Северная Венеция» в Петербурге пустили с молотка

Имущество крупнейшего винзавода «Северная Венеция» в Петербурге пустили с молотка. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В Петербурге с молотка пустили имущество обанкротившегося винодельческого завода «Северная Венеция». Пять коммерческих помещений, расположенных на Московском проспекте, передали частному образовательному учреждению «Деловая волна», управляющему частными элитными школами. Информация об этом появилась в Едином федеральном реестре сведений о банкротстве.

– Общая площадь объекта составила более 800 квадратных метров. Заплатили за них более 119 миллионов рублей. Изначально помещения оценивали в 105,7 миллиона, – говорится в опубликованном на сайте лоте.

Кстати, сейчас площадь первого этажа здания не пустует. По договору аренды с обанкротившимся экс-собственником там находится частная гимназия.

Напомним, в отношении «Северной Венеции» продолжается процедура конкурсное производство. Предприятие считалось старейшим и одним из крупнейших завод, занимающихся изготовлением игристых вин и шампанского.