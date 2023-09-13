Без вести пропавшего 60-летнего пенсионера три месяца ищут в Петербурге. Фото: ЛизаАлерт

В Петербурге к поискам без вести пропавшего пенсионера подключились волонтеры «ЛизаАлерт» из Петербурга. 60-летний мужчина ушел из дома 17 июня в неизвестном направлении. Спустя почти три месяца его местоположение остается неизвестным. Об этом сообщили активисты поисково-спасательного отряда в своих социальных сетях.

– Помогите найти человека! Нуждается в медицинской помощи, – обратились добровольцы к неравнодушным местным жителям.

Ориентировки с приметами уже разлетелись по Сети. На них волонтеры указали рост около 167 сантиметров, худощавое телосложение, серые глаза и темно-русый цвет волос. В день исчезновения, со слов родственников, на мужчине были серый пиджак, черные брюки, такие же ботинки и серая кепка. С собой он прихватил темную поясную сумку. Пожилой человек может находиться в любом районе города, поэтому для всех неравнодушных действуют телефоны горячей линии: 8 800 700 54 52 или 112.