Петербуржца задержали за экстремистские лозунги в поддержку Украины. Фото: Олег ЗОЛОТО

В Петербурге на десять суток задержали местного жителя, выкрикивавшего экстремистские лозунги в поддержку Украины. К слову, в качестве места своей незапланированной акции он выбрал историческое общественное мероприятие «Памяти прадедов достойны!». Об этом сообщили в объединенной пресс-службе судов Петербурга.

– К административной ответственности мужчину привлекли по статье о возбуждении ненависти или вражды, а также унижении человеческого достоинства, – уточнили в пресс-службе.

Находясь на историческом общественном мероприятии 9 сентября, организованном МО «Морские ворота», молодой человек пропагандировал деятельность «УНА-УНСО»* и «Правого сектора»*. Нарушитель свою вину полностью признал. В суде добавил, что был пьян и совсем не понимал, что делает. Поэтому правоохранители дали ему достаточное количество времени на размышления.

*Запрещенные в России организации.