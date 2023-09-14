Водитель «Ауди» протаранил пять автомобилей на улице Бабушкина в Петербурге

Водитель «Ауди» протаранил пять автомобилей на улице Бабушкина. Фото: vk.com/spb_today_unreleased

Иногда на улицах Петербурга случаются очень странные ДТП. Так, например, 13 сентября на улице Бабушкина в Невском районе водитель «Ауди» протаранил разом пять автомобилей. Видео с места происшествия опубликовали очевидцы в сообществе ВКонтакте «Признавашки ДТП и ЧП Петербург».

– Аудист испортил пять автомобилей, – прокомментировал случившееся один из очевидцев аварии.

На кадры, прикрепленного к публикации видео, попали прибывшие на место происшествия спасатели. У пострадавших в ДТП автомобилей совершенно разные повреждения. Один из автомобилей оказался зажат между двумя машинами, другой – остался без доброй части бампера. Еще один отделался царапинами, а кому-то из местных водителей придется восстанавливать отлетевшие вместе с элементом кузова подкрылки. Всех комментаторов беспокоит только траектория наезда на спокойно припаркованные транспорт.