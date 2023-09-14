Более 60 процентов водителей Петербурга негативно относятся к самокатчикам

Электросамокаты, по мнению петербуржцев, являются самыми проблемными СИМ на дороге. Фото: Олег ЗОЛОТО

63 процента автомобилистов из Петербурга негативно относятся к самокатчикам, велосипедистам и водителям других средств индивидуальной мобильности (СИМ). И это не удивительно, ведь каждый четвертый водитель машины попадал в ДТП с их участием. При этом в большинстве случаев в этом были виноваты люди, управляющие СИМ. Об этом свидетельствуют результаты опроса компании «Росгосстрах» и ГК «Автодом».

- У 24 процентов автолюбителей случались ДТП с участием СИМ. 15 процентов из них - с электросамокатом, 7 процентов - с велосипедом (в том числе электро), а 2 процента - с другими СИМ. В 89 процентах случаев виноват был водитель СИМ. В 80 процентах случаев обе стороны отделались легким испугом. Еще 14 процентам пришлось делать косметический ремонт машины. А в 6 процентах случаев был нанесен вред здоровью водителя СИМ, - уточнили аналитики.

Самыми проблемными СИМ на дороге петербуржцы считают электросамокаты, об этом заявили 68 процентов опрошенных. По мнению водителей, наиболее опасными и непредсказуемыми являются дети и подростки, а также курьеры.