Роспотребнадзор предупредил петербуржцев об опасности менингококковой инфекции

Лучшим способом профилактики менингококковой инфекции является вакцинация. Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Осенью традиционно растет заболеваемость ОРВИ. Однако за его симптомами можно не разглядеть более опасную болезнь - менингококковую инфекцию. Чаще всего она передается воздушно-капельным путем, поэтому ей можно заразиться в местах скопления людей. При этом менингококковая инфекция может приводить к летальному исходу. Об этом петербуржцев предупредили в Роспотребнадзоре,

- Течение и форма инфекции непредсказуемы. Заболевание может протекать бессимптомно, в форме назофарингита. А может приобретать тяжелые формы - менингит и сепсис. Летальность последнего составляет 15 процентов, а у детей до года и людей старше 65 лет - более 30 процентов, - отметили в пресс-службе Роспотребнадзора Петербурга.

Опасность заключается в том, что эту инфекцию можно спутать с ОРВИ. Так, при менингококковом назофарингите наблюдается лихорадка, слабость, головная боль и насморк. При более тяжелых формах у пациента также может возникать тошнота, рвота, бледность кожи, сыпь на коже, светобоязнь и напряженность мышц шеи.

Чтобы защитить себя от инфекции, специалисты рекомендуют ставить прививку. Детям от 9 до 23 месяцев вводятся две вакцины с интервалом не менее трех месяцев, а детям от двух лет и взрослым ставят одну прививку.