Мошенники отобрали у инвалида квартиру в Петербурге

Мошенники отобрали у петербуржца квартиру, пока он проходил лечение в больнице. Фото: Олег ЗОЛОТО

47-летний петербуржец с инвалидностью второй группы лишился жилья, пока проходил лечение в психоневрологическом диспансере. Все произошло в марте 2021 года. Мошенники каким-то образом узнали, что мужчина временно не живет в квартире на улице Дыбенко и с помощью поддельного договора купли-продажи завладели жильем. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Петербурга.

- Поддельный договор купли-продажи квартиры инвалида послужил основанием для регистрации перехода права собственности другому лицу, - уточнили в ведомстве.

Прокуратура провела проверку соблюдения жилищных прав инвалида и ее результаты направила в следственные органы. Там возбудили уголовное дело о мошенничестве, повлекшее лишение права гражданина на жилое помещение. Ход и результаты расследования контролирует прокуратура Невского района.