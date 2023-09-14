Приставы Петербурга оштрафовали банк за рассказ о долге учительницы директору школы

Приставы Петербурга оштрафовали столичный банк за рассказ о долге учительницы ее работодателю. Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Судебные приставы Петербурга выписали одному из московских банков административный штраф в 50 тысяч рублей. Как оказалось, представители финансовой организации рассказали директору школы о просроченной задолженности 33-летней учительницы физкультуры. Об этом пишет «Петербургский дневник» со ссылкой на пресс-службу ГУ ФССП России по Петербургу.

Петербурженка взяла кредит в 2019 году. При оформлении договора она согласилась на взаимодействие с третьим лицом - матерью, а также оставила контактный номер работодателя. Так как женщина не платила долг, представители банка связались с ее мамой, но это результатов не принесло. Тогда они решили встретиться с директором, чтобы он помог организовать встречу с должницей.

- В ходе двух встреч с директором банковские служащие разгласили сведения об учительнице и просроченной задолженности, что является административным правонарушением, - отметили в пресс-службе.

Приставы установили, что банк не получал согласие от учительницы на взаимодействие с ее работодателем. Поэтому действия финансовой организации признали незаконными и выписали штраф. Кстати, банк его уже оплатил.