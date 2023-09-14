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НовостиПроисшествия14 сентября 2023 8:44

Электричка сбила 75-летнюю женщину в Петербурге

В Петербурге электропоезд сбил 75-летнюю пенсионерку, женщина осталась жива
Анастасия НУРАДИЛОВА
Поезд прошел по касательной, задев женщину.

Поезд прошел по касательной, задев женщину.

Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Около четырех часов вечера 13 сентября электропоезд сбил 75-летнюю женщину на перегоне «Заневский пост-2 – Дача Долгорукова». Пенсионерка решила перейти железнодорожные пути в месте, где этого делать нельзя. Машинист использовал звуковой сигнал и экстренное торможение, но избежать столкновения не удалось. Пожилая женщина осталась жива, но получила травмы. Об этом сообщает пресс-служба Санкт-Петербургского ЛУ МВД России на транспорте.

- По предварительным данным, в момент проезда электропоезд задел пожилую женщину по касательной. Пострадавшая госпитализирована в медучреждение, - говорится в сообщении регионального ведомства.

Другие поезда из-за происшествия не задерживали. Сейчас сотрудники транспортной полиции выясняют все обстоятельства случившегося. Местным жителям напомнили о необходимости соблюдений правил безопасности на железной дороге.