Электричка сбила 75-летнюю женщину в Петербурге

Поезд прошел по касательной, задев женщину. Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Около четырех часов вечера 13 сентября электропоезд сбил 75-летнюю женщину на перегоне «Заневский пост-2 – Дача Долгорукова». Пенсионерка решила перейти железнодорожные пути в месте, где этого делать нельзя. Машинист использовал звуковой сигнал и экстренное торможение, но избежать столкновения не удалось. Пожилая женщина осталась жива, но получила травмы. Об этом сообщает пресс-служба Санкт-Петербургского ЛУ МВД России на транспорте.

- По предварительным данным, в момент проезда электропоезд задел пожилую женщину по касательной. Пострадавшая госпитализирована в медучреждение, - говорится в сообщении регионального ведомства.

Другие поезда из-за происшествия не задерживали. Сейчас сотрудники транспортной полиции выясняют все обстоятельства случившегося. Местным жителям напомнили о необходимости соблюдений правил безопасности на железной дороге.