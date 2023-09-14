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НовостиЗдоровье14 сентября 2023 8:59

Невролог из Петербурга назвал изменение в поведении первым признаком болезни Альцгеймера

Обычно первым проявлением считают нарушение памяти, но это не совсем так
Ангелина ВАЙГЕЛЬ
Потеря памяти не является первым признаком проявления болезни Альцгеймера.

Потеря памяти не является первым признаком проявления болезни Альцгеймера.

Фото: Олег ЗОЛОТО

Врач-невролог, профессор кафедры нервных болезней Военно-медицинской академии имени С.М. Кирова в Петербурге Андрей Емелин назвал первый признак развития болезни Альцгеймера. И это не потеря памяти, как принято считать, а изменение в поведении. Об этом он рассказал порталу «Доктор Питер».

- Очень часто нарушение памяти - не первый симптом. Первый симптом - это пропадание интереса пожилого человека к окружающей действительности, утрата интереса к хобби, к каким-то увлечениям. На это очень часто родственники не обращают внимание, - указал профессор.

Невролог добавил, что у больных обычно из памяти стираются недавние события, а старые воспоминания могут оставаться в сохранности. Также врач отметил, что человек не обязательно заболеет Альцгеймером, если у кото-то из близких родственников он есть. Из общего числа пациентов таких случаев наблюдается немного.