Невролог из Петербурга назвал изменение в поведении первым признаком болезни Альцгеймера

Потеря памяти не является первым признаком проявления болезни Альцгеймера. Фото: Олег ЗОЛОТО

Врач-невролог, профессор кафедры нервных болезней Военно-медицинской академии имени С.М. Кирова в Петербурге Андрей Емелин назвал первый признак развития болезни Альцгеймера. И это не потеря памяти, как принято считать, а изменение в поведении. Об этом он рассказал порталу «Доктор Питер».

- Очень часто нарушение памяти - не первый симптом. Первый симптом - это пропадание интереса пожилого человека к окружающей действительности, утрата интереса к хобби, к каким-то увлечениям. На это очень часто родственники не обращают внимание, - указал профессор.

Невролог добавил, что у больных обычно из памяти стираются недавние события, а старые воспоминания могут оставаться в сохранности. Также врач отметил, что человек не обязательно заболеет Альцгеймером, если у кото-то из близких родственников он есть. Из общего числа пациентов таких случаев наблюдается немного.