Более 1,6 тысячи человек пострадали от укуса клеща в Петербурге

203 ребенка пострадали от укуса клеща в Петербурге за неделю. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Клещи еще продолжают свою активность. За период с 8 по 14 сентября в больницы Петербурга из-за укусов этих кровопийц обратились более 1,6 тысячи человек, из которых 203 ребенка. Не обошлось и без заболеваний, которые передают клещи. У двух людей выявили энцефалит, а еще 26 заразились боррелиозом. Об этом сообщили в пресс-службе Роспотребнадзора Петербурга.

- Всего в черте города укусы были нанесены в 183 случаях. Чаще всего клещей цепляли в Курортном (52 случая), Выборгском (21), Приморском (18) и Пушкинском (17) районах, - уточнили в пресс-службе.

Из исследуемых почти 1,6 тысячи клещей на наличие возбудителя боррелиоза положительными оказались 274. Еще у трех выявили возбудитель моноцитарного эрлихиоза человека и у семи - гранулоцитарного анаплазмоза человека.

В ведомстве напомнили, что при присасывании клеща нужно срочно обратиться в ближайший травмпункт. Там специалисты снимут кровососа и отправят его на исследование, а место укуса осмотрят и обработают.