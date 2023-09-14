Многодетные семьи смогут оформлять два парковочных разрешения в Петербурге

Многодетные семьи получили право на оформление двух парковочных разрешений в Петербурге. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В Петербурге семьям, в которых воспитываются четыре и более ребенка, предоставили право на получение два парковочных разрешения. Таким образом, эти семьи смогут оставлять в зоне платной парковки два транспортных средства. Об этом сообщили в комитете по транспорту.

- По поручению губернатора Петербурга Александра Беглова внесены изменения в порядок оформления парковочных разрешений, дающих право на льготную парковку транспортных средств в зоне платной парковки. Теперь многодетные семьи, где четыре и более детей, смогут оформить два разрешения на два автомобиля, - говорится в сообщении.

Помимо прочего, многодетным семьям разрешили оформлять парковочное разрешение на машину, зарегистрированную на ребенка. Раньше такая возможность не предоставлялась.

В комитете напомнили, что многодетным семьям парковочное разрешение оформляется бесплатно, и оно действует три года. На данный момент в Северной столице выдано около 20 тысяч таких разрешений.