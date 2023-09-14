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НовостиАвто14 сентября 2023 10:22

На Невском проспекте собралась пробка в 10 баллов

Водители стояли по направлению к Дворцовой площади
Анастасия НУРАДИЛОВА
На Невском образовались пробки.

На Невском образовались пробки.

Фото: Олег ЗОЛОТО

В Петербурге бушует непогода, которая сильно повлияла на дорожную ситуацию в городе. Из-за колейности и скользкой проезжей части машины выстраиваются в огромные заторы. Непривычно длинная пробка появилась на Невском проспекте около 12 часов дня. Об этом сообщает сервис «Яндекса».

- Неожиданно плотное движение сейчас на Невском проспекте. Загруженность магистрали к Дворцовой площади - 10 баллов, что на четыре балла выше обычного, - говорилось в сообщении.

К часу дня ситуация на дороге стала получше, потому что все добрались до работы. Сервис оценил дорожную обстановку на пять баллов. Это всего на один балл больше, чем обычно в это время. По прогнозу «Яндекса», в ближайшее время заторы почти исчезнут, пробки составят около четырех баллов к двум часам дня.