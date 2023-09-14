Нацистов, похитивших мужчину ради 700 тысяч рублей, задержали в Петербурге

Преступники вымогали 700 тысяч у мужчины. Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

В Петербурге задержали преступников, которые похитили человека и вымогали у него деньги. Все произошло еще в январе 2023 года. На Дунайском проспекте они избили местного жителя и усадили его в машину. Об этом сообщает пресс-служба ГСУ СК РФ по Петербургу.

- Злоумышленники доставили потерпевшего в одну из квартир дома 23 по улице Железнодорожной в поселке Металлострой, где удерживали его, избивали и, угрожая пистолетом, требовали передать им деньги в общей сумме 700 тысяч рублей, - говорится в сообщении.

Мужчина согласился отдать им деньги. Тогда преступники, а их было не менее семи человек, ушли из квартиры и оставили парня одного. Так, они дали ему возможность убежать. По информации городских СМИ, злоумышленники были представителями нацистской идеологии.

Расследование уголовного дела продолжается. Скоро подозреваемым предъявят обвинения.