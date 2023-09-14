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НовостиОбщество14 сентября 2023 10:54

Бюро регистрации несчастных случаев закрыли в Петербурге из-за мошенников

Работники бюро перейдут в районные дежурные части
Анастасия НУРАДИЛОВА
Бюро закрыли из-за мошенников.

Бюро закрыли из-за мошенников.

Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

В Петербурге накануне закрыли Бюро регистрации несчастных случаев. Позже стало известно, что такое решение было принято из-за опасности утечки личных данных. Об этом сообщает «Вечерний Санкт-Петербург» со ссылкой на пресс-службу полиции.

- В ведомстве посчитали, что такие звонки могут угрожать безопасности персональных данных горожан. Ведь определить личность звонившего невозможно, поэтому позвонить в службу могут и мошенники, - говорится в сообщении.

По словам полицейских, под угрозой в этом случае находятся самые незащищенные категории – пенсионеры и одинокие люди.

После таких изменений информацию о потерявшемся человеке можно узнать в отделе полиции, предъявив перед этим паспорт. Сотрудники закрытого бюро будут работать в районных дежурных частях.