Бюро регистрации несчастных случаев закрыли в Петербурге из-за мошенников

Бюро закрыли из-за мошенников. Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

В Петербурге накануне закрыли Бюро регистрации несчастных случаев. Позже стало известно, что такое решение было принято из-за опасности утечки личных данных. Об этом сообщает «Вечерний Санкт-Петербург» со ссылкой на пресс-службу полиции.

- В ведомстве посчитали, что такие звонки могут угрожать безопасности персональных данных горожан. Ведь определить личность звонившего невозможно, поэтому позвонить в службу могут и мошенники, - говорится в сообщении.

По словам полицейских, под угрозой в этом случае находятся самые незащищенные категории – пенсионеры и одинокие люди.

После таких изменений информацию о потерявшемся человеке можно узнать в отделе полиции, предъявив перед этим паспорт. Сотрудники закрытого бюро будут работать в районных дежурных частях.