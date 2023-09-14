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НовостиОбщество14 сентября 2023 11:43

Петербуржцам объяснили план действий при неработающей системе отслеживания автобусов

Петербуржцев попросили искать информацию на остановках при неработающей системе отслеживания автобусов
Анастасия НУРАДИЛОВА
Петербуржцам рассказали, как сориентироваться, если не работают сервисы.

Петербуржцам рассказали, как сориентироваться, если не работают сервисы.

Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Жителям Петербурга объяснили, что делать, если отследить общественный транспорт невозможно из-за сбоя в работе сервисов. Информация об этом появилась на сайте «Организатора перевозок» накануне.

- Даже если функция отслеживания общественного транспорта в режиме реального времени временно недоступна, это не лишает пассажиров возможности получать на Портале полноценную информацию о работе маршрутов, - объяснили пассажирам.

Если сервисы совсем недоступны, то придется пользоваться информационным оборудованием, которое находится на остановках. К нему относятся информационные пилоны, стенды и стойки.

- Сегодня на остановках Северной столицы размещены 2314 информационных знаков остановок, 3983 стендов различных форматов, 40 электронных табло, 4 информационных носителя формата «Лайтпостер», - добавили в пресс-службе организации.