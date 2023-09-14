Петербуржцам объяснили план действий при неработающей системе отслеживания автобусов

Петербуржцам рассказали, как сориентироваться, если не работают сервисы. Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Жителям Петербурга объяснили, что делать, если отследить общественный транспорт невозможно из-за сбоя в работе сервисов. Информация об этом появилась на сайте «Организатора перевозок» накануне.

- Даже если функция отслеживания общественного транспорта в режиме реального времени временно недоступна, это не лишает пассажиров возможности получать на Портале полноценную информацию о работе маршрутов, - объяснили пассажирам.

Если сервисы совсем недоступны, то придется пользоваться информационным оборудованием, которое находится на остановках. К нему относятся информационные пилоны, стенды и стойки.

- Сегодня на остановках Северной столицы размещены 2314 информационных знаков остановок, 3983 стендов различных форматов, 40 электронных табло, 4 информационных носителя формата «Лайтпостер», - добавили в пресс-службе организации.