Петербуржцу дали два года колонии за пляски на чужой машине

Петербуржца отправили в колонию на два года за повреждение чужой машины. Фото: Олег ЗОЛОТО

Петербуржца приговорили к двум годам в колонии-поселении за повреждение чужой машины. Как установило следствие, мужчина запрыгнул на капот «Киа Сид» и ударил ногой по лобовому стеклу. Но этого хулигану не хватило, и он стал давить на крепление фары, пока та не оторвалась. Все произошло 22 марта у дома 197 по Московскому проспекту. Собственнику автомобиля потом пришлось выложить кругленькую сумму за ремонт, а именно более 140 тысяч рублей. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Петербурга.

- Мужчину признали виновным по ч. 2 ст. 167 УК РФ (умышленное повреждение чужого имущества из хулиганских побуждений), - уточнили в ведомстве.

При этом суд не только лишил петербуржца свободы, но и обязал выплатить штраф в размере 35 тысяч рублей. Отмечается, что пока в законную силу приговор не вступил.