Спасатели достали из колодца собаку в Ленобласти

Пес провалился в колодец. Фото: t.me/bezopasnost47

Спасатели в Ленинградской области помогли выбраться из колодца собаке. Как питомец умудрился туда провалиться – никто не знает. Но бедняга издавал звуки, поэтому его заметила мимо проходящая женщина. Она и вызвала специалистов. Об этом 14 сентября сообщает пресс-служба комитета правопорядка и безопасности Ленобласти.

- Как сказала заявительница, проходя по одной из улиц города, она услышала, что из колодца доносится непонятный звук. Заглянула в него и увидела собаку. Женщина сразу набрала номер экстренных служб, - говорится в сообщении ведомства.

На место приехали сотрудники аварийно-спасательной службы Ленобласти из Лодейного Поля. Они достали бедного пса. Оказалось, что у него есть хозяева – потому что на собаке был ошейник. Правда, чье это животное, выяснить пока не удалось. Собаку погладили и отпустили на волю с надеждой, что хозяин ждет питомца домой.