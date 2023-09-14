Кунсткамеру и музей-аптеку Пеля в Петербурге можно посетить бесплатно 16 сентября

Некоторые музеи можно посетить бесплатно в Петербурге 16 сентября. Фото: Олег ЗОЛОТО

В Петербурге 16 сентября отметят День Васильевского острова. Из-за праздника некоторые музеи в этом районе можно будет посетить бесплатно. Так, с 10 до 17 часов будут открыты двери Кунсткамеры для бесплатного посещения. В некоторые музеи перед посещением необходимо записаться, например, в музей-аптеку доктора Пеля. Об этом сообщает пресс-служба администрации Василеостровского района.

- День основания Васильевской части Петербурга - 27 октября 1737 года. По традиции День района начинают праздновать в сентябре, пока еще есть возможность провести праздники в комфортных погодных условиях. В этом году день рождения Васильевского острова отмечаем 15 и 16 сентября, - объяснили в ведомстве.

Петербуржцы и гости города смогут также бесплатно побывать в филиале музея-заповедника «Музей Мирового океана». Кроме этого, доступны для посещения Музей-институт семьи Рерихов, Музей городского и электрического транспорта Петербурга, Центральный музей почвоведения имени Докучаева, Музей кукол, Музей парфюмерии, Музей истории школы К. Мая, Музей оптики, Музей специй.

В подводной лодке Д-2 «Народоволец» для всех организовали фестиваль «Погружение 2.0», который начнется в 12:00.