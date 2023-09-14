Три велосипедистки остаются в больнице после страшной аварии на трассе «Скандинавия»

Девочек с места аварии забирал вертолет. Фото: ГУ МВД России по СПб и ЛО

В комитете по здравоохранению Петербурга рассказали о состоянии велосипедисток, которые пострадали в жуткой аварии на трассе «Скандинавия». Напомним, 7 сентября фура влетела в автомобиль, который сопровождал спортсменок из школы-интерната олимпийского резерва. Две девочки в тот день погибли, остальные – пострадали. Возраст велосипедисток – 14-15 лет.

- Сейчас в больнице остаются три пострадавшие девочки. Всех остальных уже выписали на амбулаторное лечение, - говорится в сообщении пресс-службы комздрава Петербурга.

Одна из спортсменок пострадала больше всего. У нее – переломы позвоночника, из-за которых была проведена операция. Сейчас пациентку готовят к переводу из реанимации в отделение в клинике Педиатрического университета. По словам врачей, девочка сможет вернуться к спорту. Сейчас она в тяжелом состоянии, но с положительной динамикой.

Напомним, некоторых девочек после операции доставляли в больницу вертолетами санавиации.