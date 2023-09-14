Зарубежный турпоток в Санкт-Петербург вырос на 37%

Петербург пользуется популярностью у иностранных туристов. Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Популярность Петербурга у зарубежных гостей значительно выросла за последнее время. Турпоток из других стран увеличился на 37 процентов. За первую половину этого года в Северной столице побывали 173 тысячи иностранных гостей. Об этом 14 сентября сообщает пресс-служба Комитета по развитию туризма Петербурга.

- Постепенно растет число гостей из СНГ, Турции, Ирана, Индии, ОАЭ. Целевым рынком для Петербурга также остается Китай. За период пандемии запросы путешественников из Поднебесной заметно изменились. Нужно подготовить новые предложения, - отметил председатель комитета Сергей Корнеев.

Допандемийных рекордов достичь пока не удалось, но специалисты работают над этим. Восстановление потребует не менее трех лет. Новых иностранных туристов в последнее время удалось привлечь благодаря появлению электронных виз. Популярностью пользуются безвизовые поездки по соглашениям между Россией, Ираном и Китаем.

- В последнее время новые въездные документы получили более 27 тысяч путешественников. Лидерами по их количеству являются Китай, Эстония, Индия, Германия, - отметила замначальника отдела международного сотрудничества в сфере туризма Департамента многостороннего экономического сотрудничества и специальных проектов Елизавета Айдинян.

Первая группа из Ирана по безвизовому соглашению посетит Северную столицу в конце этого месяца.