«Лужский мясокомбинат» продадут на торгах из-за долга в 1,9 млрд рублей

Лужский мясокомбинат пустят с молотка. Фото: Олег ЗОЛОТО

Арбитражный суд признал банкротом «Лужский мясокомбинат», расположенный в Ленобласти. Общий размер требований кредиторов к компании составляет порядка 1,9 миллиарда рублей. Информация об этом появилась в картотеке дел.

– В начале этого года производитель мясной продукции обратился в суд с иском о банкротстве. Тогда комбинат не смог вернуть полтора миллиарда рублей по кредитам, налогам и зарплате. Поэтому суд решил прекратить процедуру наблюдения в отношении акционерного общества и признать его несостоятельным, – говорится в опубликованном решении суда.

Теперь на предприятие открыли конкурсное производство. Длиться оно будет шесть месяцев. Напомним, основной акционер комбината — АО «Рассвет» – больше десятка лет назад отошел Россельхозбанку. В 2021 году его и вовсе признали банкротом. Осенью того же года правоохранители взыскали с «Лужского мясокомбината» полтора миллиарда рублей долгов в пользу Россельхозбанка.