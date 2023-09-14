Подпольную наркоплантацию накрыли в доме на берегу Финского залива. Фото: Артем КИЛЬКИН

Оперативники Северной столицы 12 сентября задержали 42-летнего местного жителя. В его доме на берегу Финского залива правоохранители накрыли наркоплантацию. Кроме того, у мужчины изъяли 11 килограммов «запрещенки». Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти.

– Местный житель незаконно культивировал для последующего распространения и продажи наркосодержащие растения в доме на улице Стрелковой в поселке Лисий нос Приморского района города, – уточнили в пресс-службе ведомства.

Вместе с психотропными веществами в его доме также нашли оборудование для культивирования нелегальной «культуры». На петербуржца завели уголовное дело из-за покушения на незаконное производство, сбыт или пересылку наркотических средств, а также незаконный сбыт или пересылку растений, содержащих их в крупном размере.