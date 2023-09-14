Завершены поиски без вести пропавшего 68-летнего пенсионера в Великом Новгороде

Завершены поиски без вести пропавшего 68-летнего пенсионера. Фото: vk.com/club215921691

В Великом Новгороде успешно завершились поиски без вести пропавшего 68-летнего мужчины. Пенсионер ушел из дома девять дней назад. К поискам подключили добровольцев, сотрудников МЧС и МВД. Об этом сообщили в пресс-службе поисково-спасательного отряда «Феникс» из Новгородской области.

— Александра Макарова нашли живым. Просьба снять репосты, – подписали публикацию специалисты волонтерского отряда.

Напомним, в лес, по словам родственников, пожилой мужчина ушел за грибами 5 сентября. Блуждая по зеленым окрестностям деревни Средняя Ловать, он заблудился. Когда к вечеру пенсионер не вернулся домой, родственники забили тревогу. Обратившись к спасателям они уточнили, что у пропавшего были проблемы с ногами и он не мог уйти далеко. Тогда же на исчезнувшего появились ориентировки в Сети. На них добровольцы указали рост около 175 сантиметров, нормальное телосложение, седые волосы и серые глаза. Дом он покинул в ветровке цвета хаки, темных брюках и резиновых сапогах.