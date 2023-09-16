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НовостиОбщество16 сентября 2023 7:57

Больше выгоды при покупке кофе, бургеров и хот-догов

В кафе сети АЗС «Газпромнефть» - скидка 10% на покупку кофе через мобильное приложение
Сеть АЗС «Газпромнефть». Фото: Андреева Мария.

Сеть АЗС «Газпромнефть». Фото: Андреева Мария.

Скидка 10% на покупку кофе через мобильное приложение в кафе сети АЗС «Газпромнефть» действует до 30 сентября. При оплате через кассу или терминал самообслуживания вместо 300 мл предоставляется объем 400 мл более 47 рецептур кофе на обычном и растительном молоке.

Каждая шестая чашка кофе, бургер или хот-дог будут бесплатными до конца года после регистрации на странице акции в мобильном приложении «АЗС Газпромнефть», которое доступно для iOS и для Android в магазинах Huawei AppGallery и RuStore, а также Samsung Galaxy Store.

Акционные покупки должны быть оплачены автовладельцами без использования бонусов программы лояльности «Нам по пути».

С более подробными условиями акций можно ознакомиться по ссылке.

Реклама. ООО « Газпромнефть-Центр»