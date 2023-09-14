Смольный в суде лишил статуса резидента Особой экономической зоны «Энергоэффект». Фото: www.spbsez.ru

Смольный через суд лишил статуса резидента Особой экономической зоны ООО «Энергоэффект». Представителем компания числилась с 2015 года. Но в картотеке дел арбитража накануне появилось решение, вынесенное в пользу комитета по промышленной политике, инновациям и торговле.

– Соглашение об осуществлении технико-внедренческой деятельности в особой экономической зоне расторгнуто. В пользу профильного комитета «Энергоэффект» выплатит штраф в пять миллионов рублей. Кроме того, с компании взыщут в доход федерального бюджета 54 тысячи рублей пошлины за рассмотрение дела в суде первой инстанции, — говорится в решении.

Кстати, фирма все еще может попытаться обжаловать его в тринадцатом арбитражном апелляционном суде. На это у компании есть целый месяц со дня принятия. Ранее на территории в 1,84 гектара планировалось создать Центр трансфера технологий под разработку и внедрение автоматизированной системы управления продажами энергоресурсов для предприятий отрасли.