Без вести пропавшего 68-летнего пенсионера двое суток ищут в Петербурге. Фото: ЛизаАлерт

В Петербурге без вести пропал 68-летний пенсионер. Мужчина ушел из дома 12 сентября. И спустя двое суток его местоположение остается неизвестным. Встревоженные родственники обратились за помощью к добровольцам «ЛизыАлерт». Об этом сотрудники поисково-спасательного отряда сообщили в своих социальных сетях.

– Помогите найти человека! Возможна потеря памяти, – обратились активисты к неравнодушным местным жителям в официальном сообществе ВКонтакте.

По Сети уже разлетелись ориентировки на пропавшего. На них добровольцы указали рост около 170 сантиметров, худощавое телосложение, карего цвета глаза и седые волосы. По словам родственников, в день исчезновения на нем были коричневая куртка, синяя рубашка в клетку, серая футболка и синие джинсы, а также резиновые тапки. Всю известную информацию можно сообщить напрямую инфоргу поиска Юлии по номеру 8 904 550 80 69.