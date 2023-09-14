«Зенит» исключил полузащитника Ерохина из заявки на сезон РПЛ 2023-2024. Фото: Артем КИЛЬКИН

Футбольный клуб Петербурга «Зенит» исключил 33-летнего полузащитника Александра Ерохина из заявки на новый сезон РПЛ. Руководство «сине-бело-голубых» сделало это в последний день трансферного окна – 14 сентября. Информация об этом появилась на официальном сайте Российской премьер-лиги.

– В прошлом сезоне, 2022-2023 годов, Александр Ерохин сыграл 21 матч. Результат своей команде принес только в двух: один мяч он забил во время встречи петербургского клуба с «Пари НН» в марте этого года, еще один гол зафиксировали в июне на состязании с «Факелом», – говорится в карточке футболиста.

Связан ли отзыв с результативностью полузащитника, пока что неизвестно. К слову, ранее «Зенит» исключал игроков только в том случае ухода из команды. Напомним, Ерохин вступил в ряды «сине-бело-голубых» шесть лет назад. Его контракт истекает летом следующего года. Находясь в ФК Северной столицы, спортсмен пять раз становился чемпионом России.