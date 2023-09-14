7-летняя девочка пострадала в жестком ДТП на Красносельском шоссе в Петербурге

Правоохранители проводят проверку из-за случившейся аварии. Фото: Артем КИЛЬКИН

Жесткое ДТП произошло 14 сентября на перекрестке Красносельского и Аннинского шоссе Северной столицы. Там 55-летнему водителю «Митсубиси Кольт» внезапно стало плохо. Из-за этого он потерял сознание и влетел в стоящий впереди автомобиль «Шевроле Нива». В аварии пострадала маленькая пассажирка «японца». Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти.

– За рулем «Шевроле» находился 54-летний мужчина. Из-за столкновения с «Митсубиси» он сбил стоящего на тротуаре 76-летнего пешехода, – уточнили в пресс-службе ведомства.

В ДТП пострадали три человека: пожилой прохожий, водитель японской иномарки и его пассажирка – семилетняя девочка. Их всех доставили в больницы Северной столицы. Там медики оценили состояние госпитализированных как средней степени тяжести. Правоохранители уже проводят проверку из-за случившейся аварии.