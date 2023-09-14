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НовостиОбщество14 сентября 2023 20:06

В Кронштадте хотят построить два малоэтажных жилых квартала

Они появятся на территории «Острова фортов»
Элеонора КУРЮМОВА
В Кронштадте хотят построить два малоэтажных жилых квартала

В Кронштадте хотят построить два малоэтажных жилых квартала

Фото: Артем КИЛЬКИН

Два малоэтажных жилых квартала планируют построить в Кронштадте. Объекты появятся на территории туристско-рекреационного кластера «Остров фортов». Об этом пишет РИА Новости.

– Комитет по государственному контролю, использованию и охране памятников истории и культуры Петербурга уже одобрил эскизы, – цитирует пресс-службу кластера издание.

Малоэтажные комплексы включат в себя музейно-историческое пространство, школу-лицей и набережную. Первый квартал собираются построить на участке в 12,1 гектара на Цитадельской дороге. В него войдут пять четырехэтажных корпусов на более чем тысячу квартир. Появится здесь и детский сад на 150 мест с бассейном, а также кабинет врачей общей практики.

Второй квартал обустроят на берегу Финского залива. Под него отвели 3,4 гектара. Ввести в эксплуатацию квартал на Цитадельском шоссе планируют в 2026 году.