В Кронштадте хотят построить два малоэтажных жилых квартала Фото: Артем КИЛЬКИН

Два малоэтажных жилых квартала планируют построить в Кронштадте. Объекты появятся на территории туристско-рекреационного кластера «Остров фортов». Об этом пишет РИА Новости.

– Комитет по государственному контролю, использованию и охране памятников истории и культуры Петербурга уже одобрил эскизы, – цитирует пресс-службу кластера издание.

Малоэтажные комплексы включат в себя музейно-историческое пространство, школу-лицей и набережную. Первый квартал собираются построить на участке в 12,1 гектара на Цитадельской дороге. В него войдут пять четырехэтажных корпусов на более чем тысячу квартир. Появится здесь и детский сад на 150 мест с бассейном, а также кабинет врачей общей практики.

Второй квартал обустроят на берегу Финского залива. Под него отвели 3,4 гектара. Ввести в эксплуатацию квартал на Цитадельском шоссе планируют в 2026 году.