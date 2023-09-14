98 новых автобусов скоро выйдут на дороги Петербурга

98 новых автобусов выйдут на дороги Петербурга. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В Петербурге завершилась приемка 98 новых автобусов марки Volgabus. В ближайшее время транспорт поставят на дороги практически всех районов города на Неве. Об этом сообщили в пресс-службе комитета по транспорту.

– Каждый автобус вмещает до 97 пассажиров. Новый общественный транспорт соответствует всем современным требованиям безопасности и комфорта. В них предусмотрены условия для маломобильных граждан, а также системы информирования и оплаты проезда, – уточнили в пресс-службе профильного ведомства.

Для ГУП «Пассажиравтотранс» с прошлого года приобрели порядка 400 новых автобусов среднего, большого и особо большого класса российского и белорусского производства. Всё они уже работают на линии. Кроме того, около 300 машин в Северную столицу поставят до февраля 2024 года. Так в городе обновят примерно 17 процентов парка.