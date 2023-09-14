12% жителей Петербурга не хватает 1 млн рублей для финансовой безопасности. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Каждому третьему жителю Петербурга для комфортной жизни не хватает суммы до 20 тысяч рублей. Но 12 процентов опрошенных признались, что для ощущения финансовой безопасности им нужно более одного миллиона рублей. Об этом сообщили в пресс-службе группы «Ренессанс страхование».

– 19 процентов петербуржцев могут обойтись суммой в 50 дополнительных тысяч рублей ежемесячно, – уточнили специалисты.

Респонденты отметили также, что деньги на их банковских счетах долго не лежат. Большинство тратит их сразу: из-за незначительности накоплений, желания не отодвигать свои мечты в долгий ящик или страха инфляции.

Несмотря на это, откладывать деньги с любого дохода стараются 62 процента жителей Северной столицы. А главными статьями трат для них стали покупка недвижимости – ее указали 18 процентов опрошенных, переезд в другой город и новый автомобиль.